Erogata l' ottava rata del Pnrr da 12,8 miliardi all' Italia Meloni | Siamo capofila in Europa

Oggi l’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava rata del PNRR, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questo pagamento rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e sviluppo del paese. La premier Meloni ha sottolineato il ruolo di leadership dell’Italia in Europa, confermando l’impegno a proseguire con le riforme e i progetti previsti dal piano.

