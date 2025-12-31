Ue Fitto | Erogata l’ottava rata del Pnrr Italia 12,8 miliardi

La Commissione europea ha recentemente erogato l’ottava rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questa tranche rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e rilancio del paese, confermando l’impegno europeo nel supportare le riforme e gli investimenti previsti dal progetto. La notifica ufficiale è stata comunicata dal vicepresidente Raffaele Fitto.

Il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto ROMA – "Oggi la Commissione europea ha erogato l'ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il solido ritmo di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati". Lo annuncia sui suoi canali social l'ex ministro Raffaele Fitto, vice presidente della Commissione europea. "Questa nuova tranche – aggiunge – sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell'acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione, occupazione, assistenza domiciliare e ricerca medica, con benefici già concreti per cittadini e imprese in tutto il Paese".

