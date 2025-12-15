TFS Sostegno Indire Pittoni Lega | Giusto ridurre i sacrifici dei docenti

L'articolo analizza la proposta di ridurre i sacrifici economici dei docenti attraverso il TFS Sostegno Indire, con il sostegno di Pittoni (Lega). Viene evidenziata la differenza tra il percorso tradizionale del TFA e il corso Indire, focalizzato sulla teoria e meno gravoso dal punto di vista economico e di sacrifici personali.

"Mi scrive qualcuno che ha fatto il TFA sostegno elencando i pesanti sacrifici, soprattutto economici, ai quali è stato costretto per frequentare il corso e attaccando i colleghi che hanno patito meno potendo scegliere invece il corso INDIRE, concentrato sulla parte teorica (gli stessi 36 crediti del TFA) grazie alla maturazione delle tre annualità di esperienza specifica richieste per l'accesso" L'articolo . Orizzontescuola.it

Corsi sostegno INDIRE, triennalisti e abilitati estero: tutte le info utili

Corsi di sostegno Indire troppo brevi? Secondo Pittoni (Lega) è giusto così: a chi ha fatto il Tfa sono stati chiesti sacrifici eccessivi - Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: le proteste sono scattate a ... tecnicadellascuola.it