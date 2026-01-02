Pisa | aggredita hostess di terra in aeroporto durante l’imbarco

Un episodio di violenza si è verificato all'aeroporto di Pisa il 1 gennaio 2026, durante le operazioni di imbarco di un volo Ryanair per Palermo. Una hostess di terra è stata vittima di un'aggressione, suscitando attenzione sulla sicurezza negli aeroporti italiani. L'incidente, avvenuto in un giorno di festa, sottolinea l'importanza di garantire un ambiente sicuro per tutto il personale aeroportuale.

Violenta aggressione all'aeroporto di Pisa. Una hostess di terra è stata aggredita nel giorno di Capodanno, 1 gennaio 2026, durante le operazioni di imbarco di un volo Ryanair diretto a Palermo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pisa aggredita hostess terraPresa per i capelli hostess di terra prima del volo Ryanair. Turisti volevano salire senza documenti - Accade all’aeroporto di Pisa, durante le operazioni di imbarco per Palermo. msn.com

