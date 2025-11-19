Bari auto finisce in mare durante imbarco | il conducente sale sul tetto e si salva

L'incidente durante l'imbarco. Momenti di forte tensione si sono registrati ieri pomeriggio al porto di Bari, quando un'auto è finita in mare durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto in Albania. Il conducente, rimasto incredibilmente illeso, è riuscito a mettersi in salvo salendo sul tetto del veicolo mentre attendeva l'arrivo dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe inspiegabilmente superato la banchina, terminando la propria corsa direttamente in acqua. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. L'intervento della Guardia Costiera.

