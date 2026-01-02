Presa per i capelli hostess di terra prima del volo Ryanair Turisti volevano salire senza documenti

All'aeroporto di Pisa, il primo gennaio 2026, si è verificato un episodio durante le operazioni di imbarco del volo Ryanair per Palermo. Una hostess di terra è stata aggredita da alcuni passeggeri, probabilmente appartenenti a una stessa comitiva, che tentavano di salire a bordo senza documenti e con bagagli non conformi. L'evento ha suscitato attenzione sulle procedure di sicurezza e gestione dei passeggeri nel settore aeroportuale.

