Presa per i capelli hostess di terra prima del volo Ryanair Turisti volevano salire senza documenti
All'aeroporto di Pisa, il primo gennaio 2026, si è verificato un episodio durante le operazioni di imbarco del volo Ryanair per Palermo. Una hostess di terra è stata aggredita da alcuni passeggeri, probabilmente appartenenti a una stessa comitiva, che tentavano di salire a bordo senza documenti e con bagagli non conformi. L'evento ha suscitato attenzione sulle procedure di sicurezza e gestione dei passeggeri nel settore aeroportuale.
Pisa, 2 gennaio 2026 – Un episodio grave all’aeroporto di Pisa nel primo giorno dell’anno. Una hostess di terra, che stava effettuando le operazioni di imbarco del volo Ryanair per Palermo, è stata aggredita da alcuni passeggeri, sembra una comitiva, che voleva salire senza documenti e con bagagli di dimensioni non conformi. La vicenda ha suscitato clamore e sconcerto tra i dipendenti dell’aeroporto. La dipendente presa per i capelli. Non sarebbe la prima volta che gli addetti di terra si trovano a dover fronteggiare persone che, in barba alle regole, vogliono salire sui voli in maniera non conforme. 🔗 Leggi su Lanazione.it
