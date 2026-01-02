Pink Capodanno in ospedale | Mi lascio alle spalle il dolore Come sta la cantante
Pink ha condiviso su Instagram un messaggio in cui racconta di aver trascorso il Capodanno in ospedale, lasciando alle spalle il dolore. Nonostante la situazione, la cantante si mostra serena e ottimista, evidenziando l’importanza di affrontare le difficoltà con positività. La foto pubblicata testimonia il suo stato d’animo tranquillo, offrendo un messaggio di speranza e resilienza all’inizio del nuovo anno.
Iniziare il nuovo anno col sorriso, nonostante sia da un letto d’ospedale. Così Pink ha salutato il 2026, condividendo su Instagram un lungo messaggio a corredo di una foto che la ritrae serena, anche se vittima di un problema di salute che l’ha costretta al ricovero. Un messaggio che è un modo per rassicurare i propri fan, ma anche l’occasione per dare il suo augurio a chi, come lei e come molti, sta attraversando un momento difficile. Il messaggio della cantante. “Voglio augurare a tutti un felice anno nuovo. (.) Mi lascerò alle spalle tutto il mio dolore nel 2025”, questo l’incipit del messaggio che Pink ha condiviso con i suoi follower su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it
