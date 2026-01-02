Pink ha condiviso su Instagram un messaggio in cui racconta di aver trascorso il Capodanno in ospedale, lasciando alle spalle il dolore. Nonostante la situazione, la cantante si mostra serena e ottimista, evidenziando l’importanza di affrontare le difficoltà con positività. La foto pubblicata testimonia il suo stato d’animo tranquillo, offrendo un messaggio di speranza e resilienza all’inizio del nuovo anno.

Iniziare il nuovo anno col sorriso, nonostante sia da un letto d’ospedale. Così Pink ha salutato il 2026, condividendo su Instagram un lungo messaggio a corredo di una foto che la ritrae serena, anche se vittima di un problema di salute che l’ha costretta al ricovero. Un messaggio che è un modo per rassicurare i propri fan, ma anche l’occasione per dare il suo augurio a chi, come lei e come molti, sta attraversando un momento difficile. Il messaggio della cantante. “Voglio augurare a tutti un felice anno nuovo. (.) Mi lascerò alle spalle tutto il mio dolore nel 2025”, questo l’incipit del messaggio che Pink ha condiviso con i suoi follower su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pink, Capodanno in ospedale: “Mi lascio alle spalle il dolore”. Come sta la cantante

