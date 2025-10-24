Corea | Picchiato con un tirapugni mentre sale in auto 32enne in ospedale | Mi hanno aggredito alle spalle

Livornotoday.it | 24 ott 2025

L'hanno aggredito di sera, senza motivo, mentre stava per riprendere l'auto che aveva lasciato nel parcheggio. L'episodio è accaduto mercoledì scorso, in via Bussotti, nel quartiere Corea. Vittima un 32enne che, a causa di quanto successo, è dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto.

