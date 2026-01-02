Capodanno in ospedale | Pink ricoverata d’urgenza

Pink ha condiviso di essere stata ricoverata d’urgenza durante i festeggiamenti di Capodanno. La cantante ha riferito di aver dovuto affrontare un’improvvisa emergenza sanitaria, interrompendo così i suoi programmi. La sua esperienza evidenzia l’importanza di prendersi cura della propria salute anche in momenti di festa, ricordando che l’attenzione al benessere rimane fondamentale in ogni periodo dell’anno.

. La stella della musica pop ha condiviso la sua esperienza clinica iniziata proprio durante i festeggiamenti di fine anno. Mentre la folla accoglieva l’arrivo del nuovo anno, la celebre Pink ricoverata d’urgenza ha vissuto momenti di profonda ansia. La popstar americana ha subito un immediato trasporto in ospedale a causa di dolori lancinanti alla zona cervicale. I medici hanno giudicato indispensabile un intervento chirurgico per sostituire alcuni dischi danneggiati, cambiando drasticamente i programmi della cantante per la notte di San Silvestro. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

