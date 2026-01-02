Durante i festeggiamenti di Capodanno nel Friuli, un ragazzo di 16 anni ha subito un grave incidente con un petardo, perdendo tutte le dita della mano. L’incidente rappresenta una tragica conseguenza dell’uso improprio di fuochi d’artificio durante le celebrazioni. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per evitare incidenti simili durante le festività.

Esplode un petardo: 16enne perde la mano nella notte di Capodanno. Un Capodanno che si è trasformato in tragedia. Un ragazzo di 16 anni, promessa del ciclismo, ha perso tutte le dita della mano destra dopo l’esplosione di un petardo a Sedegliano, in provincia di Udine. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, mentre il giovane stava festeggiando con alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe acceso il petardo e, dopo averlo lanciato, lo avrebbe istintivamente ripreso in mano pochi istanti prima dell’esplosione. L’esplosione e la corsa in ospedale. L’allarme è stato immediato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Petardo esplode in mano a un 16enne: perde tutte le dita, tragedia di Capodanno nel Friuli

