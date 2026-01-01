Gli esplode un petardo in mano | a Brescia un 14enne perde quattro dita durante i festeggiamenti di Capodanno
A Brescia, durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Vittoria, un 14enne ha subito l’esplosione di un petardo, perdendo quattro dita. L’incidente si è verificato durante il concerto di fine anno, e le autorità stanno conducendo le necessarie verifiche. L’episodio sottolinea i rischi associati all’uso di petardi durante le celebrazioni pubbliche.
L'episodio si sarebbe verificato a Brescia, in piazza Vittoria, durante il concerto di fine anno. In corso accertamenti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
