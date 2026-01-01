Gli esplode un petardo in mano | a Brescia un 14enne perde quattro dita durante i festeggiamenti di Capodanno

A Brescia, durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Vittoria, un 14enne ha subito l’esplosione di un petardo, perdendo quattro dita. L’incidente si è verificato durante il concerto di fine anno, e le autorità stanno conducendo le necessarie verifiche. L’episodio sottolinea i rischi associati all’uso di petardi durante le celebrazioni pubbliche.

Boato in piazza: petardo esplode in mano a un ragazzino, mano dilaniata - Mancava circa un’ora alla mezzanotte quando la festa di Capodanno si è trasformata in lunghi istanti di paura, nel cuore di Brescia. bresciatoday.it

Piazza Vittoria, petardo gli scoppia in mano: tredicenne perde 4 dita - Il ragazzino si trovava lì per festeggiare il Capodanno con il padre e il fratello: è stato trasferito all’ospedale di Verona dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ... giornaledibrescia.it

