Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 2025 26

Per l’anno accademico 2025/26, molte Università hanno aggiornato le pagine dedicate ai percorsi abilitanti di 60, 36 e 30 CFU. Queste risorse forniscono informazioni utili sui programmi, requisiti e modalità di iscrizione, facilitando la scelta del percorso più adatto alle proprie esigenze. Consultare le nuove pagine è importante per conoscere le opportunità offerte e prepararsi al meglio per il futuro percorso professionale.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

