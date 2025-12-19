Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 2025/26

Leggi anche: Percorsi abilitanti 2025/26: ecco l'offerta formativa da 60, 36 e 30 CFU

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eurosofia. Percorsi abilitanti 60/36/30 cfu. Da oggi alle 11.00 aperte le iscrizioni. Non perderti questa grande opportunità; Formazione insegnanti; AVVISO URGENTE: ATTIVAZIONE CORSI ABILITANTI A.A. 2025/2026 - RIVOLGITI PRESSO LA NOSTRA SEDE PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CORSI E-CAMPUS; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l'anno accademico 2025/26.

Eurosofia. Percorsi abilitanti 60/36/30 cfu. Da oggi alle 11.00 aperte le iscrizioni. Non perderti questa grande opportunità - QUALI PERCORSI SARANNO ATTIVATI E A CHI SONO RIVOLTI * Non partecipano alla graduatoria e partecipan ... orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 2025/26 - Percorsi abilitanti dell'anno accademico 2025/26: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60. orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti per insegnanti di scuola secondaria da 60, 30 e 36 CFU al via - Con la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole ... it.blastingnews.com

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, organizzati dalle Università in base al DPCM 4 agosto 2023: in queste settimane gli Atenei hanno completato la definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2025/26. Siamo quindi in attesa del decreto di aut… x.com

Terzo ciclo percorsi abilitanti 2025/26: avvio previsto entro gennaio, prima dell’aggiornamento delle GPS. https://www.orizzontescuola.it/terzo-ciclo-percorsi-abilitanti-2025-26-avvio-previsto-entro-gennaio-prima-dellaggiornamento-delle-gps-pillole-di-question - facebook.com facebook