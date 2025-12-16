Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 2025 26

Le Università stanno aggiornando le pagine dedicate ai percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025/26, con particolare attenzione ai percorsi da 60, 36 e 30 CFU. Alcune istituzioni hanno già predisposto le sezioni dedicate, offrendo informazioni sui requisiti, modalità di accesso e programmi didattici, in vista delle nuove opportunità formativa per i futuri abilitandi.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 202526 . Orizzontescuola.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pubblicato Decreto percorsi abilitanti all'insegnamento al via 60, 30 e 36 CFU Video Pubblicato Decreto percorsi abilitanti all'insegnamento al via 60, 30 e 36 CFU Video Pubblicato Decreto percorsi abilitanti all'insegnamento al via 60, 30 e 36 CFU Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 2025/26 - Percorsi abilitanti dell'anno accademico 2025/26: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60. orizzontescuola.it Percorsi abilitanti per insegnanti di scuola secondaria da 60, 30 e 36 CFU al via - Con la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole ... it.blastingnews.com **GRUPPI WHATSAPP per i nuovi percorsi abilitanti 30 CFU ** **UNILINK SECONDO CICLO** [https://chat.whatsapp.com/Fljex1Bt5L541Y2DESUfmO](https://chat.whatsapp.com/Fljex1Bt5L541Y2DESUfmO) **ECAMPUS IX CICLO** [https://chat.wh - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.