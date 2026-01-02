Paola Concia critica la sinistra, accusandola di aver favorito figure come Hannoun e i suoi alleati, che secondo lei minano le democrazie. Nota femminista e ex parlamentare del Pd, Concia offre una riflessione serrata sulla perdita di valori e coerenza di alcuni esponenti di sinistra, evidenziando le tensioni tra ideali e realtà politiche. Un’analisi che invita a considerare con attenzione le dinamiche interne al centrosinistra italiano.

Sempre controcorrente, sempre coraggiosa, Anna Paola Concia. Femminista storica, già parlamentare del Pd, persona dialogante e onesta intellettualmente, fa una disanima impietosa di una sinistra senz’anima. Che cavalca antioccidentalismo e antisemitismo per qualche voto in più. Come siamo arrivati a questo? In una lettera aperta pubblicata sul magazine di Setteottobre, l’ex parlamentare dem sciorina una serie di “tradimenti” in cui sostiene che la sinistra stia “tradendo la sua missione per far posto a chi detesta le nostre democrazie e l’Occidente”. Un’analisi spietata, una radiografia impeccabile Concia: “Cara sinistra, hai perso l’anima”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paola Concia fa a pezzi la sinistra: “Avete coccolato Hannoun e i suoi sodali che detestano le nostre democrazie”

Leggi anche: Paola Concia stende la sinistra: “Un modello Meloni esiste per molte ragazze. Da Schlein segni di provincialismo”

Leggi anche: Atreju, Paola Concia manda in tilt Schlein: "Meloni ha fatto bene alla sinistra"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Paola Pezzi in mostra a Bergamo - PAOLA PEZZI”, mostra personale dell’artista Paola Pezzi, che inaugurerà il 22 marzo 2025 alle 18:30 alla presenza dell’artista. bergamonews.it

Atreju, Concia fa rosse le femministe - Atreju è un evento molto carino e tutti sono stati molto affettuosi". ilgiornale.it

Woke, femminismo e riforma della giustizia: la lezione di Anna Paola Concia al Pd - Anna Paola Concia, ex parlamentare del Partito democratico, donna di sinistra e attivista femminista e per i diritti della comunità Lgbt, è stata intervistata da Radio Atreju e ha raccontato come è ... ilgiornale.it

Lettera a una sinistra mai nata (e già morta). Brava e coraggiosa @annapaolaconcia. x.com

Lettera aperta di Paola Concia. Cara sinistra, non hai più anima Accorata denuncia di chi ha sempre combattuto a Sinistra e che ora si sente tradita . - facebook.com facebook