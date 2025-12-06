Atreju Paola Concia manda in tilt Schlein | Meloni ha fatto bene alla sinistra

"La nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio ha fatto bene anche alla sinistra ". Ne è sicura Anna Paola Concia, attivista femminista dei diritti civili ed ex deputata dem, ospite sul palco di Atreju per la presentazione del suo libro "Quel che resta del femminismo" e di quello di Barbara Saltamartini "Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo". L'ascesa della prima premier donna è " assolutamente legata " al fatto che "poi Elly Schlein sia diventata finalmente la prima segretaria del Pd - ha aggiunto Concia -. Conosco il mio ex partito, ci sono stata 30 anni, non era proprio un partito femminista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

