“Un modello Meloni esiste per molte ragazze”. Ad affermarlo in un’intervista al Riformista è stata Paola Concia durante un colloquio in merito ai tre anni di governo di centrodestra. Paola Concia, femminista storica, già parlamentare del Pd, è persona onesta intellettualmente. Al punto da mandare un siluro ai dem e alla sua segretaria. E non è la prima volta. La sintesi sul triennio, concentrandosi sulla prova data dalla premier stride – a dir poco- con gli slogan di Schlein &Co. Meloni? “Da lei la sinistra può imparare, da Schlein segni di provincialismo: venga in Germania a vedere cos’è l’estrema destra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paola Concia stende la sinistra: “Un modello Meloni esiste per molte ragazze. Da Schlein segni di provincialismo”