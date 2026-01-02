La Regione Abruzzo ha ripristinato un finanziamento di 30.000 euro all’Istituto Tostiano, approvato attraverso un emendamento alla legge di bilancio regionale. Questa misura, adottata nel corso dell’iter di discussione del documento contabile, garantisce il sostegno alle attività dell’istituto, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tostiano nella regione.

© Chietitoday.it - Ortona, 30mila euro dalla Regione all’Istituto Tostiano: ripristinato il finanziamento

Abruzzo, risorse per cultura, teatro e famiglie; Il Consiglio regionale approva bilancio di previsione 2026-2028 e legge di stabilità.

Gratta e Vinci: a Ortona (CH) 30mila euro vinti con “Super Numerissimi” - Ortona (CH) celebra un "Super Numerissimi": vinti 30mila euro con il Gratta e Vinci ORTONA (CH) – La fortuna ha scelto ... teleaesse.it