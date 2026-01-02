Non sei il benvenuto L' attacco dell' assessore pro-Pal al centrocampista israeliano della Fiorentina

Recentemente, la Fiorentina ha annunciato l'acquisto del centrocampista israeliano Manor Solomon. Tuttavia, l'arrivo del giocatore ha già suscitato polemiche, con critiche da parte di Jacopo Madau, assessore comunale di Sesto Fiorentino e segretario provinciale di Sinistra Italiana. Nonostante l'assenza di esibizioni ufficiali, Solomon si trova al centro di discussioni che coinvolgono temi di accoglienza e rispetto nel mondo dello sport.

La Fiorentina ha ufficializzato poche ore fa l'innesto del centrocampista israeliano Manor Solomon. Ed il nuovo arrivato, senza aver ancora avuto la possibilità di mostrare il proprio valore sul terreno di gioco, è già finito al centro di polemiche: ancor prima di scendere in campo, Solomon è stato duramente criticato da Jacopo Madau, assessore comunale di Sesto Fiorentino e segretario provinciale di Sinistra Italiana. La "colpa" del giocatore? Non essersi schierato a favore della Palestina ed aver sostenuto la causa del proprio paese. " È stato appena ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina - ha scritto l'esponente di Sinistra Italiana sul proprio profilo Facebook - ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

