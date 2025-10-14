Udine blindata corteo pro Pal prima della partita | tensione con le forze dell' ordine Allo stadio fischi all' inno israeliano

Momenti di tensione alla fine del corteo organizzato in centro città dal Comitato per la Palestina libera, con l’adesione di 358 realtà. Dopo che il corteo pacifico ha raggiunto la meta finale in piazza Primo Maggio, qualche centinaio di persone sta provato a forzare il blocco delle forze dell’ordine per uscire dalla piazza cercando di continuare il percorso, non autorizzato, verso lo stadio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Udine blindata, corteo pro Pal prima della partita: tensione con le forze dell'ordine. Allo stadio fischi all'inno israeliano

