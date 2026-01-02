Non sei benvenuto a Firenze | Solomon assessore di Sesto contesta l’acquisto della Fiorentina

L’acquisto di Manor Solomon da parte della Fiorentina ha suscitato reazioni contrastanti, tra cui quella dell’assessore di Sesto Fiorentino, che ha espresso un commento critico. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sul trasferimento e le relazioni tra le città coinvolte. In questo articolo analizzeremo i dettagli della vicenda e le sue implicazioni.

Sesto Fiorentino, 2 gennaio 2025 – “Non sei benvenuto a Firenze”. L’arrivo del rinforzo per l’attacco della Fiorentina, Manor Solomon, isrealiano, è accompagnato da una serie di polemiche. Che riguardano proprio le origini del calciatore. La polemica è dell’assessore di Sesto Fiorentino Jacopo Madau, che si occupa di politiche giovanili, cultura e lavoro. Le parole dell’assessore. “È stato appena ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina – si legge sul profilo Facebook di Madau – Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Non sei benvenuto a Firenze”: Solomon, assessore di Sesto contesta l’acquisto della Fiorentina Leggi anche: Corriere dello Sport – Solomon primo acquisto della Fiorentina, chiusura a un passo: i dettagli Leggi anche: Fiorentina: Solomon già a Firenze. Visite e poi allenamento con Vanoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Non sei benvenuto a Firenze”: Solomon, assessore di Sesto contesta l’acquisto della Fiorentina - La vicenda del calciatore israeliano che sarà il rinforzo della squadra viola in questo mercato di gennaio. lanazione.it

