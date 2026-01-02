No Other Choice – Non c’è altra scelta | Ci sono scene post-credit nel film rivelazione di Venezia 2025?

Nel film presentato a Venezia 2025, non si tratta di una vera scena post-credit, ma di una sequenza che può essere considerata come una scena mid-credit. Si tratta di un’immagine o un dettaglio che appare durante i titoli di coda, offrendo un’ulteriore chiave di lettura o anticipazione, senza modificare la narrazione principale. Questa scelta permette agli spettatori di cogliere un elemento extra alla conclusione del film, senza alterare l’esperienza complessiva.

Non proprio una scena post credit, ma si può pensare di catalogarla come Scena Mid-Credit. In pratica una scena aggiuntiva mentre scorrono i titoli di coda. Il cinema sudcoreano continua a stupire per la sua capacità di unire dramma viscerale e critica sociale feroce. Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’opera No Other Choice – Non c’è altra scelta (di Park Chan-wook ) ha lasciato il pubblico in uno stato di profonda riflessione. Ma la domanda che molti spettatori si pongono mentre iniziano a scorrere i nomi della troupe è: vale la pena restare seduti fino alla fine? La risposta è “quasi”: c’è una scena mid-credits. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

No Other Choice – Non c’è altra scelta | La satira ferocemente lucida di Park Chan-wook.

