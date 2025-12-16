© Nerdpool.it - Avatar Fuoco e Cenere: Ci sono scene post credit?

Avatar Fuoco e Cenere è un esperienza cinematografica mastodontica, un film lungo, spettacolare e ricco di dettagli visivi e narrativi che ti cattura completamente. Il film sarà disponibile per la visione in tutte le sale italiane a dal 17 dicembre 2025. Avatar non è un franchise che ha mai fatto dei post-credit un elemento centrale, come magari succede in altre saghe. Ma la scelta di James Cameron sembra restare fedele alla loro filosofia, utilizzata anche nei precedenti film: una narrazione che si conclude dentro il film stesso, senza lasciare indizi o scene da scoprire dopo la proiezione ufficiale. Nerdpool.it

