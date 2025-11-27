Die My Love | ci sono scene post-credit alla fine del film?
Giovedì 27 novembre approda nelle sale cinematografiche Die My Love, film diretto da Lynne Ramsey ed adattato dal romanzo di Ariana Harwicz Matate, amor. È un racconto travagliato della maternità, della vita di coppia dopo la nascita del primogenito dei due protagonisti, Grace e Jackson, nonché del loro tormento psicologico in questo momento così fragile ma importante della loro vita. La pellicola dura 118 minuti, quasi due ore piuttosto intense e che lasciano allo spettatore molti pensieri. Quantomeno sarete lieti di apprendere che non ci sono scene post-credit. Potete quindi alzarvi sereni (ma non troppo) al comparire dei titoli di coda! Una delle scene finali di Die My Love. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Die My Love recensione: un viaggio emotivo complesso che destabilizza - Lontano da qualsivoglia idealizzazione, Die My Love mette a nudo la complessità della maternità e dell'essere coppia.
Jennifer Lawrence porta la depressione post-partum in Die My Love, un film estremo, viscerale e volutamente disturbante - L'opera di Lynne Ramsay è una denuncia a una società sorda alle grida di aiuto delle donne in difficoltà.
Die My Love è un folle viaggio sulla maternità e su cosa significa essere donna - La maternità diventa un film dell'orrore in Die My Love, il film con Jennifer Lawrence.