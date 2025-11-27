Giovedì 27 novembre approda nelle sale cinematografiche Die My Love, film diretto da Lynne Ramsey ed adattato dal romanzo di Ariana Harwicz Matate, amor. È un racconto travagliato della maternità, della vita di coppia dopo la nascita del primogenito dei due protagonisti, Grace e Jackson, nonché del loro tormento psicologico in questo momento così fragile ma importante della loro vita. La pellicola dura 118 minuti, quasi due ore piuttosto intense e che lasciano allo spettatore molti pensieri. Quantomeno sarete lieti di apprendere che non ci sono scene post-credit. Potete quindi alzarvi sereni (ma non troppo) al comparire dei titoli di coda! Una delle scene finali di Die My Love. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Die My Love: ci sono scene post-credit alla fine del film?