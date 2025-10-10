Zisa colonia felina trasformata in discarica dove si gettano rifiuti | E' così da anni

Una colonia felina "assorbita" totalmente da una discarica a cielo aperto. E' quello che succede nel cuore della Zisa, in via Emilio Greco, dove i residenti della zona auspicano a gran voce una bonifica. La richiesta è stata inviata agli uffici della Rap. "Chiediamo urgentemente la rimozione dei.

In questa notizia si parla di: zisa - colonia

