New York Mamdani inizia il mandato da sindaco | Saremo esempio per il mondo

Zohran Mamdani ha iniziato il suo mandato da sindaco di New York, sottolineando l'importanza di essere un esempio per la città e il mondo. Dopo aver trascorso parte della notte nel nuovo ufficio, si è presentato al municipio per l'inaugurazione pubblica, segnando l'inizio di un nuovo percorso amministrativo. La sua leadership sarà segnata dall'impegno a rispondere alle sfide della metropoli con sobrietà e responsabilità.

Dopo aver lavorato parte della notte nel suo nuovo ufficio, il neosindaco di New York Zohran Mamdani è tornato al municipio in taxi intorno a mezzogiorno di giovedì per una grande inaugurazione pubblica. “A partire da oggi governeremo in modo espansivo e audace. Forse non sempre avremo successo, ma non saremo mai accusati di non avere il coraggio di provarci”, ha detto Mamdani davanti a una folla esultante. “A coloro che insistono sul fatto che l’era del grande governo è finita, ascoltatemi quando dico questo: il municipio non esiterà più a usare il suo potere per migliorare la vita dei newyorkesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

