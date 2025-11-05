Mamdani sindaco di New York | giovane di sinistra e musulmano Ci vuole un sindaco cristiano a Riad per far vedere che il mondo sta cambiando | così Fiorello

Nell’appuntamento di oggi, 5 novembre, con “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 e in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre, spazio al vignettista Giorgio Forattini. “Lui disegnava Spadolini completamente nudo, Craxi con la camicia nera e D’Alema. – ha detto Fiorello – L’ha sempre querelato. Ho avuto l’onore di avere un Fiorello disegnato da Giorgio Forattini, noi non possiamo fare altro che dedicargli la puntata”. Arriva puntuale il finto messaggio dell’AD Rai, Giampaolo Rossi: “So che non serve dirtelo. Ma nella foga magari ti scappa: non ricordare in onda che stasera Amadeus parte con La Corrida sul Nove, che su Canale 5 c’è l’omaggio a Pavarotti e su La7 Cazzullo parla del Papa e di Garibaldi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mamdani sindaco di New York: giovane, di sinistra e musulmano. Ci vuole un sindaco cristiano a Riad per far vedere che il mondo sta cambiando”: così Fiorello

