Zohran Mamdani sindaco di New York il primo discorso | Nuova era di cambiamento politico saremo la luce

Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha promesso una «nuova era» di cambiamento politico, ha evocato più volte la parola. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Zohran Mamdani sindaco di New York, il primo discorso: «Nuova era di cambiamento politico, saremo la luce»

News recenti che potrebbero piacerti

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, i Dem vincono anche in Virginia e New Jersey Secondo la CNN il democratico radicale vince con il 51,2%, Cuomo si ferma al 39,7%, spoglio in corso. Trump: "Stupidi gli ebrei che votano Mamdani". In Virginia - facebook.com Vai su Facebook

Si sta votando a New York, è favorito Zohran Mamdani, democratico. C'è un effetto Gaza su questo voto? Davide Lerner a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: - X Vai su X

New York, il nuovo sindaco è Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Lo riporta ilmessaggero.it

Zohran Mamdani sindaco di New York, il primo discorso: «Nuova era di cambiamento politico, saremo la luce» - Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha promesso una «nuova era» di cambiamento politico, ha evocato più volte la ... Scrive ilmessaggero.it

New York, l'incubo di Trump si è avverato: Mamdani eletto sindaco. Esplode la rabbia del tycoon sui social - Ormai non ci sono più dubbi, è arrivato l'annuncio ufficiale: Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, esattamente quello ... Come scrive affaritaliani.it