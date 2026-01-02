NCIS | Tony & Ziva Michael Weatherly ringrazia i fan per la campagna per salvare la serie

Michael Weatherly, interprete di Tony di NCIS, ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare i fan che stanno sostenendo la campagna per salvare la serie. L’attore ha espresso la sua gratitudine per l’entusiasmo e il supporto dimostrato dagli spettatori, riconoscendo l’importanza del loro ruolo nel mantenere viva la storia di Tony e Ziva. Un gesto di riconoscimento rivolto a chi continua a credere nel valore della serie.

L'attore ha voluto condividere un post sui social media per esprimere la propria gratitudine per il sostegno dimostrato dagli spettatori. Michael Weatherly ha voluto ringraziare i fan di NCIS che si sono mobilitati nel tentativo di salvare Tony & Ziva, lo spinoff di cui è stato protagonista accanto a Cote De Pablo. Paramount+, pochi giorni fa, ha annunciato la cancellazione della serie dopo una sola stagione, ma la decisione ha suscitato un po' di malumore tra i fedeli spettatori del franchise. L'iniziativa dei fan per provare a salvare la serie Sfruttando l'attenzione mediatica della sera di Capodanno, alcuni fan hanno acquistato uno spazio pubblicitario situato a un incrocio vicino a Times Square, sapendo che sarebbe stato inquadrato dalle tante telecamere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - NCIS: Tony & Ziva, Michael Weatherly ringrazia i fan per la campagna per salvare la serie Leggi anche: NCIS: Tony & Ziva non avrà una stagione 2: la serie è stata cancellata Leggi anche: NCIS: Tony & Ziva, lo showrunner svela il finale alternativo della prima stagione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. NCIS: Tony & Ziva cancellata dopo una sola stagione: I protagonisti rilasciano una dichiarazione - off di NCIS con Michael Weatherly e Cote de Pablo di nuovo nei panni dei loro amati personaggi. comingsoon.it

