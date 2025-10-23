NCIS | Tony & Ziva lo showrunner svela il finale alternativo della prima stagione

Movieplayer.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

John McNamara, in una nuova intervista, ha parlato dell'ultima puntata dello show con star Michael Weatherly e Cote de Pablo. L'episodio finale della serie NCIS: Tony & Ziva è andato in onda su Paramount+ e lo showrunner John McNamara, in una nuova intervista a Deadline, ha svelato qualche curiosità sulla conclusione del nuovo capitolo della storia dei personaggi interpretati da Cote de Pablo e Michael Weatherly. Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non avete visto la puntata e non volete. Cosa è successo nel season finale La serie NCIS: Tony & Ziva (di cui potete leggere la nostra recensione) ha ripreso la storia dopo la presunta morte di Ziva, che aveva spinto Tony ad abbandonare l'NCIS per crescere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ncis tony amp ziva lo showrunner svela il finale alternativo della prima stagione

© Movieplayer.it - NCIS: Tony & Ziva, lo showrunner svela il finale alternativo della prima stagione

Argomenti simili trattati di recente

NCIS: Tony &amp; Ziva, lo showrunner svela il finale alternativo della prima stagione - John McNamara, in una nuova intervista, ha parlato dell'ultima puntata dello show con star Michael Weatherly e Cote de Pablo. Da movieplayer.it

ncis tony amp zivaCome finisce NCIS Tony &amp; Ziva: il finale della prima stagione - Scopri come finisce la prima stagione di NCIS: Tony & Ziva: un finale pieno di colpi di scena che chiude un cerchio per tutti i protagonisti. Scrive ciakgeneration.it

ncis tony amp zivaNCIS Tony &amp; Ziva: quando esce l’ultimo episodio su Paramount+ - Il decimo ed ultimo episodio di NCIS Tony & Ziva, “Full Circle”, sarà pubblicato alle ore 9 del mattino, secondo il nostro fuso orario, sulla piattaforma streaming Paramount+, lo stesso giorno sia ... Da ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Ncis Tony Amp Ziva