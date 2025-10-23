NCIS | Tony & Ziva lo showrunner svela il finale alternativo della prima stagione
John McNamara, in una nuova intervista, ha parlato dell'ultima puntata dello show con star Michael Weatherly e Cote de Pablo. L'episodio finale della serie NCIS: Tony & Ziva è andato in onda su Paramount+ e lo showrunner John McNamara, in una nuova intervista a Deadline, ha svelato qualche curiosità sulla conclusione del nuovo capitolo della storia dei personaggi interpretati da Cote de Pablo e Michael Weatherly. Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non avete visto la puntata e non volete. Cosa è successo nel season finale La serie NCIS: Tony & Ziva (di cui potete leggere la nostra recensione) ha ripreso la storia dopo la presunta morte di Ziva, che aveva spinto Tony ad abbandonare l'NCIS per crescere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
