Operaio di 23 anni agganciato e trascinato da una macchina agricola in movimento a Cavriana | è morto

Ancora un terribile incidente su lavoro. Questa volta è avvenuto a Caivrana, un comune che si trova in provincia di Mantova. Un ragazzo di 23 anni è stato agganciato da una macchina agricola in movimento ed è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

