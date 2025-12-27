Pistoia, 27 dicembre 2025 – Una giornata di festa, passata in famiglia come vuole la tradizione. Che si è trasformata in una tragedia senza fine. Un’ anziana e la sua nuora sono morte a distanza di pochi minuti l’una dall’altra ieri sera. Liliana Potestà, 87 anni, investita da un’auto a due passi da casa, mentre attraversava la strada. Laura Mecheri uccisa da un malore appena ha visto la scena. La nuora, Laura Mecheri, 58 anni, stroncata da un malore fatale, per aver assistito, quasi in diretta, alla morte della suocera. La tragedia è avvenuta sulla via Vecchia Fiorentina, allo Sperone, davanti al circolo Arci, intorno alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terribile incidente la sera di santo Stefano, muore investita da un’auto. Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia

Leggi anche: Dramma a Pistoia: 87enne viene investita e muore, la nuora la vede e viene stroncata da un malore

Leggi anche: Vede la suocera investita e uccisa da un’auto, la nuora muore per lo choc

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Terribile incidente la sera di santo Stefano, muore investita da un’auto. Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia; Incidente mortale a Ceccano: morto anche Alessandro Di Rita; Reggio Calabria, nuovo terribile incidente stradale a pochi metri dal Duomo: un morto.

Terribile incidente la sera di santo Stefano, muore investita da un’auto. Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia - Laura Mecheri, 58 anni, dalla finestra ha assistito allo schianto e si è sentita male. msn.com