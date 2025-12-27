Terribile incidente la sera di santo Stefano muore investita da un’auto Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia
Pistoia, 27 dicembre 2025 – Una giornata di festa, passata in famiglia come vuole la tradizione. Che si è trasformata in una tragedia senza fine. Un’ anziana e la sua nuora sono morte a distanza di pochi minuti l’una dall’altra ieri sera. Liliana Potestà, 87 anni, investita da un’auto a due passi da casa, mentre attraversava la strada. Laura Mecheri uccisa da un malore appena ha visto la scena. La nuora, Laura Mecheri, 58 anni, stroncata da un malore fatale, per aver assistito, quasi in diretta, alla morte della suocera. La tragedia è avvenuta sulla via Vecchia Fiorentina, allo Sperone, davanti al circolo Arci, intorno alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
