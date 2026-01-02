Mondo Convenienza Filippo Palombini alla guida delle Risorse Umane

Mondo Convenienza ha annunciato la nomina di Filippo Palombini come nuovo direttore delle Risorse Umane. Con una consolidata esperienza nel settore, Palombini si occuperà di rafforzare le strategie di gestione del personale e di supportare lo sviluppo organizzativo dell’azienda. Questa nomina si inserisce nell’obiettivo di migliorare la qualità delle risorse e promuovere un ambiente di lavoro sempre più orientato alla crescita e al benessere dei collaboratori.

Mondo Convenienza, leader nel settore arredamento e distribuzione organizzata, ha nominato Filippo Palombini come nuovo direttore delle Risorse Umane. Prima di entrare in Mondo Convenienza, Palombini ha ricoperto per nove anni il ruolo di Responsabile Risorse Umane e Organizzazione in TPER SpA, azienda del trasporto pubblico emiliano. In precedenza aveva ricoperto lo stesso ruolo per SDA Express Courier e PosteMobile. Parallelamente ha operato come consigliere di amministrazione in realtà come TPB Scarl e Fondo Salute Trasporto Pubblico Locale.

