Si è svolto oggi, a Villa Blanc, Future @Work “Non dire domani”, l'appuntamento organizzato da HRC Community in collaborazione con Luiss Business School, dedicato a esplorare come intelligenza artificiale, cultura del lavoro e capitale umano stiano ridisegnando l'impresa del futuro. L'Italia, seconda potenza manifatturiera europea, si trova oggi davanti a una transizione decisiva: integrare AI e digitalizzazione per valorizzare il proprio capitale umano e diffondere innovazione anche oltre le “superstar city”. I dati dell'Osservatorio Luiss Business School per HRC Durante la mattinata sono stati presentati i risultati della ricerca “Processi di AI e impatti HR”, a cura dell'Osservatorio Luiss Business School in collaborazione con HRC, illustrati da Giuseppe F. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Future @Work 2025: l'intelligenza artificiale trasforma il mondo delle risorse umane