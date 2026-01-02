Mietta in concerto a Mercato S Severino | live su Corso Diaz per l' inizio del 2026
Mietta si esibirà in concerto a Mercato S. Severino il 3 gennaio alle ore 21 su Corso Diaz, dando il via ai festeggiamenti per l’inizio del 2026. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative, che include anche il tradizionale Volo della Befana in piazza Ettore Imperio, previsto per il 5 gennaio alle 19. Un’occasione per trascorrere momenti di musica e tradizione nel rispetto delle normative vigenti.
A Mercato S. Severino sono in programma due eventi per celebrare l'inizio del 2026. Si parte con il concerto di Mietta su Corso Diaz, previsto per sabato 3 gennaio alle ore 21, per proseguire con il tradizionale Volo della Befana in piazza Ettore Imperio, che si terrà lunedì 5 gennaio alle ore 19. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: LIVE Real Madrid-Juventus 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Di Gregorio attento su Brahim Diaz
Leggi anche: Mercato San Severino, il Giocattolo Sospeso 2026: solidarietà per i bambini fragili
Mercato San Severino torna l’iniziativa solidale Il Giocattolo Sospeso.
Mietta in concerto a Mercato S. Severino: live su Corso Diaz per l'inizio del 2026 - Si parte con il concerto di Mietta su Corso Diaz, previsto per sabato 3 gennaio alle ore 21, per proseguire con il ... salernotoday.it
Mercato S. Severino, inizio 2026 da record: eventi sold-out dalla Befana al concerto di Mietta - Stampa Prima Mietta, in concerto live sabato 3 gennaio su Corso Diaz, e poi il tradizionale Volo della Befana dal campanile, lunedì 5 in piazza Ettore Imperio: una due giorni di eventi che accendono l ... salernonotizie.it
MERCATO S. SEVERINO: CONCERTO GRATUITO DI MIETTA SABATO 3 GENNAIO IN CORSO DIAZ Sabato 3 gennaio, alle ore 21:00, Corso Diaz ospiterà il concerto gratuito di Mietta, per dare il benvenuto al nuovo anno con musica e spettacolo. #notizie - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.