Mietta in concerto a Mercato S Severino | live su Corso Diaz per l' inizio del 2026

Da salernotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mietta si esibirà in concerto a Mercato S. Severino il 3 gennaio alle ore 21 su Corso Diaz, dando il via ai festeggiamenti per l’inizio del 2026. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative, che include anche il tradizionale Volo della Befana in piazza Ettore Imperio, previsto per il 5 gennaio alle 19. Un’occasione per trascorrere momenti di musica e tradizione nel rispetto delle normative vigenti.

A Mercato S. Severino sono in programma due eventi per celebrare l'inizio del 2026. Si parte con il concerto di Mietta su Corso Diaz, previsto per sabato 3 gennaio alle ore 21, per proseguire con il tradizionale Volo della Befana in piazza Ettore Imperio, che si terrà lunedì 5 gennaio alle ore 19. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

