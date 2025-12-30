Mercato San Severino il Giocattolo Sospeso 2026 | solidarietà per i bambini fragili

A Mercato San Severino torna Il Giocattolo Sospeso 2026, un’iniziativa solidale dedicata ai bambini più fragili. La serata, in collaborazione con LEGO, offre l’opportunità di contribuire attraverso donazioni e iniziative di solidarietà. Un’occasione per sostenere e donare sorrisi ai bambini che ne hanno più bisogno, promuovendo valori di comunità e attenzione alla solidarietà.

A Mercato San Severino torna Il Giocattolo Sospeso: serata solidale con LEGO per donare sorrisi ai bambini più fragili. Torna anche nel 2026 "Il Giocattolo Sospeso", la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20.30 presso la sede del Banco Mercato S. Severino, in Piazza Don Luigi Giussani 1 – località Sibelluccia (SA). L'iniziativa nasce con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di giocattoli destinati ai bambini più fragili, in particolare piccoli pazienti ricoverati negli ospedali e ospitati nelle strutture sostenute dalla Fondazione.

