LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Di Gregorio attento su Brahim Diaz

25? Spinge ancora il Real Madrid. 23? Destro di Brahim Diaz respinge Di Gregorio. 21? Juve che ora non riesce più a risalire. 19? Real Madrid ora padrone del gioco. 17? Tchouaméni di testa trova le mani di Di Gregorio a seguito di un corner. 15? Destro secco di Gatti che chiama alla respinta il portiere. 13? Vlahovic estremamente attivo, grande prima parte di partita per il serbo. 11? Destro di McKennie, respinge Courtois. 9? Real Madrid che ora prova a chiudere in area di rigore la Juventus. 7? Kalulu prova il cross, anticipato Vlahovic.

