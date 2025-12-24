Edwige Fenech compie 77 anni Gli amori la nuova vita a Lisbona e le molestie | Non rivelerò mai il padre di mio figlio Mia mamma è morta tra le mie braccia

Edwige Fenech, attrice e protagonista di lunga carriera, compie 77 anni. In questa occasione, si riflette sulla sua vita, tra amori, la recente residenza a Lisbona e le sfide personali, come le molestie e il rapporto con il passato. La sua storia è segnata da momenti intensi e scelte importanti, tra cui il silenzio sul padre di suo figlio e il ricordo della madre.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.