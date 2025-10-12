Ornella Muti | Mio padre mi voleva medico Con Adriano Celentano una bellissima avventura per un anno non ho parlato con mia figlia Naike
Verissimo apre la rassegna delle interviste con Ornella Muti, che ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua vita in occasione dell'uscita del suo libro dal titolo Questa non è. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: ornella - muti
Giffoni 55: Ornella Muti incontra i ragazzi e riceve lo Special Award «Noi donne abbiamo la forza di cambiare il mondo»
Ornella Muti, Cochi Ponzoni e gli altri: a Monza è pronto il red carpet della Festa del Cinema
Ornella Muti, la figlia di Naike Rivelli si sposa: chi è il futuro marito
Ornella Muti ospite a Verissimo: l'amore per Celentano (per il quale tradì il marito), l'incontro con P... - X Vai su X
Un’infanzia segnata dallo sgomento, un amore clandestino con Adriano Celentano, e un cinema che l’ha amata e ferita: Ornella Muti si racconta senza filtri nella sua autobiografia "Questa non è Ornella Muti". Tra le confessioni più intime, la verità su Celentan Vai su Facebook
Ornella Muti: «Mio padre mi voleva medico. Con Adriano Celentano una bellissima avventura, per un anno non ho parlato con mia figlia Naike» - Verissimo apre la rassegna delle interviste con Ornella Muti, che ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua vita in occasione dell'uscita del suo libro dal titolo Questa non ... Riporta msn.com
Ornella Muti ospite a Verissimo: «Non mi piace il nome Ornella. Lo decise un regista senza dirmi nulla. Mio padre è morto davanti a me» - L'attrice sarà ospite oggi, domenica 12 ottobre, nel programma di Silvia Toffanin, dove insieme ... Si legge su msn.com