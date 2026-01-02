Mi ha licenziato dopo che l’avevo denunciato – Will Smith accusato di molestie!

Will Smith è stato citato in giudizio negli Stati Uniti da un violinista che lo accusa di molestie sessuali e ritorsioni. La denuncia mette in discussione comportamenti dell’attore e solleva questioni sulla tutela dei diritti delle vittime. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, aprendo un confronto su temi delicati e complessi nel mondo dello spettacolo.

Negli Stati Uniti, l'attore e musicista Will Smith è stato citato in giudizio da un violinista che lo accusa di molestie sessuali e ritorsioni. La vicenda emerge da una causa civile depositata presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles e ha attirato l'attenzione dei media per la gravità delle accuse e per il contesto professionale in cui sarebbero maturate. Secondo l'atto, i fatti risalgono alla primavera del 2025, durante una tournée musicale legata all'ultimo progetto discografico dell'artista. Il ricorrente, come ricorda Variety, è Brian King Joseph, violinista noto anche per la sua partecipazione al programma "America's Got Talent".

