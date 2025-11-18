Beve alcolici e nasconde un fucile in auto fuggendo a tutto gas per sottrarsi ad un controllo | arrestato

Cataniatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Sant’Alfio sono intervenuti per bloccare un uomo ubriaco che aveva nella propria auto un fucile carico. La polizia locale, poco prima, aveva notato il protagonista dei fatti mentre beveva alcolici tenendo sul sedile anteriore l'arma lunga. In breve, i militari sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

