Beve alcolici e nasconde un fucile in auto fuggendo a tutto gas per sottrarsi ad un controllo | arrestato

I carabinieri della stazione di Sant'Alfio sono intervenuti per bloccare un uomo ubriaco che aveva nella propria auto un fucile carico. La polizia locale, poco prima, aveva notato il protagonista dei fatti mentre beveva alcolici tenendo sul sedile anteriore l'arma lunga. In breve, i militari sono.

Amici di Il Salento in Svizzera siete pronti per festeggiare San Martino? Raccomando una cosa importantissima: non bevete il vino (o alcolici in generale) in modo esagerato, e soprattutto... CHI GUIDA NON BEVE CHI BEVE NON GUIDA Siate pru

Alcolici, il 71% degli europei ne beve di meno (e quasi un giovane su quattro tra i 25 e i 35 anni ha smesso di comprarli) - Cattive notizie per i produttori di bevande alcoliche: ben 7 europei su 10 – il 71%, per la precisione – ne acquistano, conservano o consumano di meno rispetto all'anno scorso.