Memo Remigi rivela | Io e Barbara d’Urso ci siamo amati per 4 anni
Memo Remigi ha recentemente condiviso in un’intervista a Ciao Maschio di aver avuto una relazione con Barbara d’Urso, durata quattro anni. L’artista ha raccontato di aver amato la conduttrice quando lei aveva 19 anni, mentre lui ne aveva 39, e di aver vissuto questa esperienza prima di consolidare il suo matrimonio. La rivelazione offre uno sguardo intimo su un capitolo della vita di Remigi, lontano dai riflettori.
