Maxi impianto fotovoltaico Il Comune mette i paletti
A Cantalupo il progetto di un maxi impianto fotovoltaico sta facendo preoccupare i residenti. L’impianto dovrebbe sorgere tra l’autostrada e il cimitero della frazione. Si tratta di un intervento imponente, anzi due, che prevede l’occupazione di decine di ettari di terreno agricolo. E se da un lato l’obiettivo dichiarato è quello di produrre energia “pulita”, dall’altro il Comune di Cerro Maggiore si dice contrario, denunciando l’enorme impatto che simili installazioni avrebbero sul paesaggio, sull’ambiente e sulla vivibilità del territorio. Il progetto, presentato alla Regione dalla filiale italiana della società francese Calligrammes Energies, con sede a Torino, è sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale (Via). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
