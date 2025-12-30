Welfare a gennaio il bando Vita e Opportunità | oltre 370 milioni per le persone disabili

A gennaio si apre il bando “Vita e Opportunità”, dedicato al welfare e alle persone disabili. Con oltre 370 milioni di euro disponibili, l’obiettivo è favorire l’autonomia e l’inclusione sociale. Il programma sostiene anche gli Enti del Terzo Settore nel rafforzamento di pratiche e progetti efficaci, contribuendo a promuovere un’integrazione più sostenibile e partecipata per le persone con disabilità.

Il bando "Vita e Opportunità", che si aprirà a gennaio, "sarà un'occasione concreta per accompagnare le persone in una vita il più possibile autonoma e partecipata, e gli Enti del Terzo Settore nella replica e sviluppo di buone pratiche e progetti virtuosi". Ad annunciarlo è il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. "Il bando, con una dotazione di oltre 370 milioni di euro, finanzierà progetti che siano in grado di promuovere al meglio la dimensione abitativa, lavorativa e ricreativa della vita delle Persone con disabilità, affiancando l'entrata in vigore del Progetto di Vita con azioni concrete – spiega -.

