Maltempo in Toscana | mareggiate e vento forte scatta l’allerta gialla per domenica 26 Le zone a rischio
Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
