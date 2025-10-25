Maltempo in Toscana | mareggiate e vento forte scatta l’allerta gialla per domenica 26 Le zone a rischio

Firenzepost.it | 25 ott 2025

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

