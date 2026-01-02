Lucca Juve si scalda? Feeling con Conte mai decollato il Napoli è pronto a cederlo in questa sessione di mercato | il punto sull’attaccante

Lucca, attaccante del Napoli, potrebbe lasciare la squadra durante questa sessione di mercato, in cerca di maggiori opportunità. Il feeling con la società e con l’allenatore Conte non si è mai consolidato, aprendo alla possibilità di un trasferimento. La Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic, osserva la situazione con attenzione. Ecco un aggiornamento sulle prospettive di mercato di Lucca e le possibilità di un suo approdo in bianconero.

