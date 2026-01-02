Lucca Juve si scalda? Feeling con Conte mai decollato il Napoli è pronto a cederlo in questa sessione di mercato | il punto sull’attaccante
Lucca, attaccante del Napoli, potrebbe lasciare la squadra durante questa sessione di mercato, in cerca di maggiori opportunità. Il feeling con la società e con l’allenatore Conte non si è mai consolidato, aprendo alla possibilità di un trasferimento. La Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic, osserva la situazione con attenzione. Ecco un aggiornamento sulle prospettive di mercato di Lucca e le possibilità di un suo approdo in bianconero.
Lucca Juve, occasione di mercato: l’attaccante in uscita dal Napoli per scarso feeling, bianconeri alla finestra per il vice Vlahovic. Il calciomercato di gennaio riserva spesso intrecci inaspettati tra le grandi rivali della Serie A, e l’ultima indiscrezione rilanciata dall’esperto Fabrizio Romano potrebbe accendere un vero e proprio derby di mercato. Al centro delle voci c’è Lorenzo Lucca, il gigante dell’attacco che la scorsa estate era approdato al Napoli con grandi aspettative, ma che oggi si ritrova ai margini del progetto tecnico partenopeo. L’avventura all’ombra del Vesuvio non è mai decollata veramente: il feeling con Conte non è scattato, complice anche la concorrenza spietata di Hojlund e il rientro di Lukaku, relegando l’ex Udinese al ruolo di comprimario di lusso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
