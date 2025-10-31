Napoli contro il Como si scalda Hojlund! L’attaccante torna a disposizione di Conte pronto a dare un contributo alla fase offensiva trascinata dai centrocampisti senza di lui

Calcionews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, contro il Como si scalda Hojlund! L’attaccante danese torna a disposizione di Conte per il match della decima giornata Il Corriere dello Sport oggi analizza la situazione offensiva del Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Como valida per la decima giornata di Serie A, soffermandosi in particolare sul ritorno di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

