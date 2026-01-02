Lo Spid di Poste Italiane a pagamento

Lo Spid di Poste Italiane è disponibile a pagamento a partire dal secondo anno, con un contributo annuale di 6 euro. Questa soluzione permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e di altri enti, garantendo sicurezza e facilità d’uso. La scelta di un servizio a pagamento offre vantaggi in termini di affidabilità e supporto, mantenendo l’accesso semplice e sicuro per gli utenti.

20.15 Lo Spid di Poste a pagamento dal secondo anno quando è previsto un contributo annuale di 6 euro per la funzionalità di accesso ai servizi. Il versamento potrà essere effettuato oltre che negli uffici postali anche online con carta dal portale posteid.poste.it. Il servizio rimane gratuito per minorenni, cittadini con almeno 75 anni di età, residenti all'estero, titolari del servizio PosteId Spid ad uso professionale.

