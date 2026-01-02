Lo Spid di Poste Italiane ora è a pagamento | quanto costa chi è esente le alternative

Lo SPID di Poste Italiane ora prevede un costo, con alcune fasce di utenza esente. In questa guida, analizzeremo le tariffe, chi può beneficiare di agevolazioni e le alternative disponibili. Comprendere i costi e le opzioni permette di gestire in modo consapevole l’accesso ai servizi digitali, evitando sorprese e ottimizzando l’utilizzo dello SPID.

C'è una piccola soglia psicologica che segna il passaggio da servizio "dato per scontato" a servizio "da gestire": quando arriva un prezzo. Ed è esattamente ciò che succede con PosteID-SPID, uno degli strumenti più usati per entrare nei portali della Pubblica Amministrazione e non solo. Dal 1° gennaio 2026 lo SPID di Poste cambia modello: non sparisce, non si trasforma in un prodotto premium, ma introduce un costo annuale legato al rinnovo. Una scelta che pesa perché riguarda un'infrastruttura che, per milioni di persone, è diventata un gesto automatico: apri l'app, confermi, accedi.

