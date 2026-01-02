L’Iran avverte Trump | Stia attento ai suoi soldati

L’Iran ha rivolto un avviso a Donald Trump, sottolineando i rischi di un intervento militare statunitense nella regione. Teheran ha evidenziato come un’azione di questo tipo potrebbe provocare destabilizzazione e conseguenze imprevedibili nel Medio Oriente. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, evidenziando la volontà di Teheran di monitorare e rispondere a eventuali iniziative militari.

Teheran avverte Donald Trump. L’Iran lancia un chiaro messaggio al presidente Usa, avvisandolo che un eventuale intervento degli Stati Uniti nella regione potrebbe portare il caos in tutto il Medio Oriente. “ Trump dovrebbe sapere che qualsiasi ingerenza americana in una questione interna equivarrebbe a destabilizzare l’intera regione e a danneggiare gli interessi americani”, scrive su X Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema iraniana. L’avvertimento dell’Iran a Trump. L’intervento di Larijani arriva dopo che Trump ha dichiarato che gli Usa potrebbero intervenire in “aiuto” dei manifestanti iraniani in caso di ricorso alla violenza da parte di Teheran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Iran avverte Trump: “Stia attento ai suoi soldati” Leggi anche: Il cameraman urta uno specchio alla Casa bianca, Trump lo avverte: "Stai attento, ha 400 anni" Leggi anche: Iran, Trump avverte: “Se riprende programma nucleare attaccherò” e Teheran pronto a rispondere La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’Iran avverte Trump: “Stia attento ai suoi soldati” - Avvertimento dall'Iran nei confronti di Donald Trump: in caso di intervento Usa a Teheran, sarebbe il caos in Medio Oriente. lanotiziagiornale.it

